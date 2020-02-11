Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı yavaşlattı

11.02.2020 11:09 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:09

BOLU Dağı'nda etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı ancak aksama yaşanmadı.

Bolu'da, dün duran kar yağışı bu sabah saatlerinde yeniden başladı. Kar yağışı nedeniyle İstanbul ile Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda ulaşım yavaşladı. D-100 Karayolu'nun bazı kesimlerinde yol beyaza büründü. Bölgede ulaşım aksamazken, karayolları ekipleri D-100 yolunda kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri ise yol üzerinde denetimlerini artırdı.

Kaynak: DHA