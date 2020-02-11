Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı yavaşlattı
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Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı yavaşlattı

BOLU Dağı'nda etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı ancak aksama yaşanmadı.

11.02.2020 10:33 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:33
Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı yavaşlattı

Dağı'nda etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı ancak aksama yaşanmadı.

Bolu'da, dün duran kar yağışı bu saatlerinde yeniden başladı. Kar yağışı nedeniyle İstanbul ile Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda ulaşım yavaşladı. D-100 Karayolu'nun bazı kesimlerinde yol beyaza büründü. Bölgede ulaşım aksamazken, karayolları ekipleri D-100 yolunda kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri ise yol üzerinde denetimlerini artırdı.


Kaynak: DHA
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