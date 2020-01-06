Bolu dağı'nda kar yağışı - tem'in bolu dağı geçişinde kar etkili oluyor
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Bolu dağı'nda kar yağışı - tem'in bolu dağı geçişinde kar etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı (2)TEM'İN BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE KAR ETKİLİ OLUYORBolu Dağı'nın TEM yolu geçişinde kar yağışı etkili oluyor.

06.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:20
Bolu dağı'nda kar yağışı - tem'in bolu dağı geçişinde kar etkili oluyor

Dağı'nda kar yağışı (2)

TEM'İN BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE KAR ETKİLİ OLUYOR

Bolu Dağı'nın TEM yolu geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Yoğun şekilde yağan kar nedeniyle sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kalırken, Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kaynak: DHA
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