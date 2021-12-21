Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Bölgede iki gündür aralıklarla süren yağış nedeniyle Bolu Dağı'nın Yeşilköy, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Taşaltı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde, kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunu kullanan sürücüler, yağış nedeniyle dikkatli seyrediyor.

Karayolları ekipleri, yolun açık tutulması için bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyaran trafik polisleri, araçlarında kış lastiği olmayanların Bolu Dağı güzergahını kullanmamasını istedi.

Öte yandan, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Kabalak, Hiciz rampaları, Şifalısu ve Tepe köyü mevkilerinde kar, Bolu ve Düzce kent merkezlerinde ise karla karışık yağmur etkili oluyor.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle gece saatlerinde bölgede yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi.