Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor
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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor

24.03.2021 14:21 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:28
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor

100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı özellikle D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde Yumrukaya, Abant gişeleri, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler, Anadolu Otoyolu'nda ise Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde etkisini sürdürüyor.

Sabah saatlerinden bu yana etkili olan yağış nedeniyle bölgede kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının pazar gününe kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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