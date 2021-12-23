Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini kaybetti

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde 4 gündür devam eden kar yağışı etkisini yitirdi.

Bölgede 4 gün boyunca aralıklarla süren yağışın ardından Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 55 santimetreye kadar ulaştı.

Güzergahta herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, güneşle ortaya çıkan kar manzarası güzel görüntüler oluşturdu.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli, Elmalık, Yumrukaya ve Dağkent mevkilerinde tuzlama ve küreme çalışması yapan Karayolları ekipleri de yağışın etkisini yitirmesiyle bekleyişe geçti.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde de kar yağışı sona erdi. Karayolları ekipleri, yol kenarında biriken karları dışarı taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, 4 günlük yağışın ardından Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 35, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde ise 65 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji yetkilileri, yağışın yarın sabah saatlerinde bölgeyi terk edeceğini bildirdi.