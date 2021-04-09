Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı tipi şeklinde etkili oluyor.

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı tipi şeklinde etkili oluyor.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı Tüneli mevkisinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca aralıklarla devam etti.

Bölgede etkisini sürdüren ve zaman zaman da tipi şekline dönen yağış, otoyolun özellikle Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde devam ediyor.

Kar kalınlığının yaklaşık 5 santimetreye ulaştığı güzergahlarda Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede görev yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de sürücüleri bölgede etkili olan kar yağışına karşı uyararak, yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını istedi.

Bolu kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi buldu.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kara yolunun Düzce geçişinde gece yarısından itibaren yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı D-100 kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler, Bolu Dağı Polisevi, Elmalık ve Abant kavşağı kesimlerinde etkili oluyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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