Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

23.03.2021 18:39 | Son Güncelleme: 23.03.2021 19:07

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar ve sis etkili oluyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar ve sis etkili oluyor.

İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli civarında öğleden sonra başlayan kar yağışı, etkisini artırdı.

Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü.

Sürücüler, kar nedeniyle güzergahta dikkatli ilerliyor.

Karayolları ekipleri, otoyolda kar küreme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Ulaşımın normal olarak sağlandığı bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri kar ve sise karşı dikkatli olmaları için uyarıyor.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de kar etkisini gösteriyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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