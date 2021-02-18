Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

18.02.2021 18:09 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:12
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışı, D-100 kara yolunun, Düzce bölümündeki Taşaltı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde başladı. Bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15-20 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri, güzergahta ring halinde kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.

Düzce kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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