Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Bıçkıyanı, Darıyerihasanbey, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisi ile Anadolu Otoyolu'nda Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ile Viyadükler kesiminde etkili oluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakinliğin hakim olduğu güzergahta sürücüler dikkatli ilerliyor.

Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Bolu ve Düzce İl Emniyet müdürlüklerine bağlı trafik ekipleri ise sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz