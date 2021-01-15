Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

15.01.2021 09:37 | Son Güncelleme: 15.01.2021 09:53

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Bölgede 3 gündür aralıklarla yağan kar, Bolu Dağı'nın Yeşilköy, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Taşaltı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini sürdürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunu kullanan sürücüler yağış nedeniyle dikkatli ilerliyor.

Karayolları ekipleri, kar kalınlığının 20 santimetre olduğu bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Trafik polisleri, sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyararak, araçlarında kış lastiği olmayanların Bolu Dağı kesimini kullanmamasını istedi.

D-655 DÜzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı yolunun Kabalak, Hiciz rampaları, Şifalısu ve Tepe köyü mevkilerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Öte yandan Bolu ve Düzce kent merkezinde de sabaha karşı kar yağışı başladı.

Kar yağışıyla kent merkezlerinin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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