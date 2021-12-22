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Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, kar yağışı ve sis etkili oluyor.

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve Elmalık mevkisinde 3 gün önce başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Zaman zaman tipiye dönen yağış, otoyolun özellikle Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve Kaynaşlı kesiminde etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, kar kalınlığının yer yer 35 santimetreye ulaştığı güzergahlarda yolun kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

D-100 kara yolunun Düzce geçişinde Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler kesimlerinde etkili olan kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin 50 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler dikkatli ilerledi.

Bolu ve Düzce Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sürücülerden yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını istedi.

Her iki kentin merkezinde ve yüksek kesimlerinde kar aralıklarla devam ediyor.

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

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AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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