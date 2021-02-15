Bolu Dağı'nda kar yağışı dron ile görüntülendi

TEM Otoyolu Bolu Dağı ve tüneller kesiminde etkili olan kar yağışı, dron ile görüntülendi.

TEM Otoyolu Bolu Dağı ve tüneller kesiminde etkili olan kar yağışı, dron ile görüntülendi. Ortaya güzel görüntüler çıktı.

Türkiye'nin en önemli geçiş noktası olan TEM Otoyolu Bolu Dağı ile tüneller mevkiinde etkili olan kar yağışı, dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, Karayolları ekipleri tarafından sık sık temizlenen TEM otoyolunun kar tutmadığı görüldü. Bolu Dağı'nda oluşan kar manzarası adeta görenleri hayran bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ