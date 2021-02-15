Bolu Dağı'nda kar yağışı dron ile görüntülendi
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Bolu Dağı'nda kar yağışı dron ile görüntülendi

15.02.2021 16:42 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:46
Bolu Dağı'nda kar yağışı dron ile görüntülendi

TEM Otoyolu Bolu Dağı ve tüneller kesiminde etkili olan kar yağışı, dron ile görüntülendi.

TEM Otoyolu Bolu Dağı ve tüneller kesiminde etkili olan kar yağışı, dron ile görüntülendi. Ortaya güzel görüntüler çıktı.

Türkiye'nin en önemli geçiş noktası olan TEM Otoyolu Bolu Dağı ile tüneller mevkiinde etkili olan kar yağışı, dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, Karayolları ekipleri tarafından sık sık temizlenen  TEM otoyolunun kar tutmadığı görüldü. Bolu Dağı'nda oluşan kar manzarası adeta görenleri hayran bıraktı.


Bolu Dağı'nda kar yağışı dron ile görüntülendi
Bolu Dağı'nda kar yağışı dron ile görüntülendi
Bolu Dağı'nda kar yağışı dron ile görüntülendi
Bolu Dağı'nda kar yağışı dron ile görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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