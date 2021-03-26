BOLU Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

BOLU Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyorBOLU Dağı'nın D-100 ve TEM Otoyolu geçişlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

3 ilde Bitcoin dolandırıcılarına operasyon! 12 milyon lirayı hesaplarına aktarmışlar
3 ilde Bitcoin dolandırıcılarına operasyon! 12 milyon lirayı hesaplarına aktarmışlar

Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

BOLU Dağı'nın D-100 ve TEM Otoyolu geçişlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde 3 gündür aralıklarla süren kar yağışı bu sabah saatlerinde de devam etti. Kar yağışı nedeniyle yolda ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Karayolları ekipleri, yolda beyaz örtü oluşmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Güzergahta ayrıca sis de etkili oldu. Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

BOLU Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
BOLU Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
BOLU Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
BOLU Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
BOLU Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
BOLU Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
BOLU Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
BOLU Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
BOLU Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Guy Ritchie Jason Statham Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan Caner Erkin Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BOLU Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 10:27:11. #1.15#
title