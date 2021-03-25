Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
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Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

25.03.2021 10:06 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:11
Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

Bolu'da, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Bolu'da, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerdeki yeşil alanlarda kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaştı.

Bolu'da, kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu ve yeşil alanlarda kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor. Karayolları ekipleri D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sisin de etkili olduğu Bolu Dağı güzergahında görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi sebebiyle sürücüler polis ekipleri ve ışıklı levhalarla hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor.

Öte yandan, Meteorolojiden alınan bilgiye göre kar yağışının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

-İHA-

Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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