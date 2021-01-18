Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
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Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

18.01.2021 10:07 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:15

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı hafif devam ediyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı hafif devam ediyor.

Kentte yaklaşık 4 gündür etkili olan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar kalınlığı bir metreye yaklaştı.

Kar yağışının hafif şekilde sürdüğü bölgede, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Hava sıcaklığı ise eksi 8 derece ölçüldü.

Trafik akışı normal seyrederken trafik ekipleri, buzlanmaya karşı sürücüleri uyararak yakın takip ve aşırı hızdan kaçınmalarını istiyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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