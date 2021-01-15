Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
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Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

15.01.2021 10:07 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:11
Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı.

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bolu Dağı'nda 2 gün boyunca hafif şekilde aralıklarla etkili olan kar yağışı, bugün sabah saatlerinde de devam etti. D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yağış nedeniyle ulaşım yavaşlasa da Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yolda herhangi bir aksaklık yaşanmadı.


Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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