Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

07.01.2020 10:37 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:42

Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı D-100 Karayolu Bolu Dağı ve Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde devam ederken, kent merkezine düşen ilk karla birlikte şehir beyazlara büründü.



Bolu'da, dün saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı, D-100 Karayolu Bolu Dağı ve TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiilerinde devam ediyor. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu yüksek kesimlerde küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren karayolları ekipleri, güzergahların önemli kısımlarında hazır olarak bekletiliyor. Sürücüler, yağış ve gizli buzlanma nedeniyle ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor.



Kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı



Gece saatlerinde kent merkezine ulaşan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar sabah saatlerinde evlerinden çıktıklarında beyaz örtüyle karşılaştılar. Hafif şekilde devam eden kar yağışıyla birlikte, kent merkezinde bulunan yeşil alanlar karla kaplandı. Bolu Beledesiyesi'ne ait kar küreme araçları vatandaşların rahat ulaşım sağlamaları için çalışmalarına başladı. - BOLU

Kaynak: İHA