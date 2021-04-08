Bolu Dağı'nda kar yağışı
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Bolu Dağı'nda kar yağışı

Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK - Haberler | Güncel

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde kar yağışı başlarken, ulaşımda aksama yaşanmadı.

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde kar yağışı başlarken, ulaşımda aksama yaşanmadı.

Bolu'da günlerdir süren sıcak havalar yerini kar yağışına bıraktı. İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı. Hafif ve sulu şekilde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkileyebilecek düzeye ulaşmadı. Karayolları ekipleri güzergahlarda hazır bekledi. 


Bolu Dağı'nda kar yağışı
Bolu Dağı'nda kar yağışı
Bolu Dağı'nda kar yağışı
Bolu Dağı'nda kar yağışı
Bolu Dağı'nda kar yağışı
Bolu Dağı'nda kar yağışı
Bolu Dağı'nda kar yağışı
Bolu Dağı'nda kar yağışı
Bolu Dağı'nda kar yağışı
Bolu Dağı'nda kar yağışı
Bolu Dağı'nda kar yağışı
Bolu Dağı'nda kar yağışı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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