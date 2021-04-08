Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

BOLU (İHA) - Bolu'da, D-100 karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde yağmurun ardından başlayan kar yağışı etkili oluyor.

BOLU (İHA) - Bolu'da, D-100 karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde yağmurun ardından başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren devam eden sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oluyor.

Kar yağışının devam ettiği D-100 karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde ekipler herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırlıklı şekilde bekletiliyor. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

(Faruk Çidem/İHA)

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Haydar Akar Hulusi Akar Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 17:46:58. #1.14#
title