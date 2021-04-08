Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
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Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Bölgede etkili olan sağanak ve sis, yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler ile Bolu Dağı Polisevi ve Elmalık mevkilerinde etkisini gösteriyor.

Karayolları ekipleri, gece boyunca devam etmesi beklenen kar yağışına karşı teyakkuzda bekliyor.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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