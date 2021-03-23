Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
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Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

23.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:16

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı başlarken, ulaşımda aksama yaşanmadı.

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı başlarken, ulaşımda aksama yaşanmadı.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı ulaşımı olumsuz etkileyebilecek düzeye ulaşmadı. Bölgede yağışın gün içinde aralıklarla sürmesi beklenirken, trafikte sıkıntıya yol açabilecek düzeye ulaşması beklenmiyor.


Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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