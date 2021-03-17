Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
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Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

17.03.2021 20:23 | Son Güncelleme: 17.03.2021 20:32

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Gün boyunca aralıklarla devam eden sağanak, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yerini akşam saatleri itibarıyla kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı özellikle Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkisinde etkili oluyor.

Karayolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Trafik ekipleri de sürücülerden dikkatli seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Bolu kent merkezinde ise karla karışık sağanak etkili oluyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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