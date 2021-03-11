Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
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Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

11.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:46
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkili oluyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkili oluyor.

Bölgede gece başlayan sağanak, sabah yerini kara bıraktı. Kar yağışı, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini gösteriyor.

Karayolları ekipleri, güzergahta tuzlama çalışması yapıyor.

Bölgede görevli trafik ekipleri ise sürücüleri gün boyunca etkili olması beklenen kar yağışına karşı dikkatli davranmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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