Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
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Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

07.03.2021 19:01 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:09

DÜZCE (İHA) – Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı.

DÜZCE (İHA) – Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hafta sonu yer yer sağanak yağışın yer alacağı uyarısını yapmasının ardından sabah saatlerinde D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkiinde sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Karanlıkdere, Bakacak ve Seymenler mevkilerinde etkili olan kar nedeniyle bölge beyaz örtüyle kaplandı. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için Karayolları ekipleri bölgede küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. - DÜZCE

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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