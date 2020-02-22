Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

22.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:56

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışı, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun, Bakacak, Karanlıkdere, mevkileri ile Anadolu Otoyolunun 3'üncü viyadük ve tünel kesiminde başladı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin de yer yer 15-20 metreye kadar düştüğü bölgede, kara yolları ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Düzce kent merkezinde ise gece başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: AA