Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

20.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:51

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.

Kar yağışı, D-100 kara yolunda Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevki ile Anadolu Otoyolu'nun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, bölgede karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA