BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

BOLU (DHA) - BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı başladı. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı D-100 yolu geçişinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Karayolları ekipleri, güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla ulaşımda aksama olmadı. Bölgede kar yağışının gece saatlerinde de sürmesi bekleniyor.