Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde hafif şekilde kar yağışı başladı.

Yaklaşık 10 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu dağı kesiminde akşam saatleri itibariyle hafif şekilde kar yağışı başladı. Karayolları ekipleri güzergahlarda karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Trafik ekipleri de sürücüleri, kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

İstanbul yönüne tır yoğunluğu

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bekletilen tırlar, yolun açılmasıyla birlikte hareket etmeye başladı. Yola çıkan tırlar nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde zaman zaman yoğunluk oluşuyor.