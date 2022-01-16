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BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bolu'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

BOLU (DHA) - Bolu'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu. Vatandaşlar, karla kaplanan araçlarını temizledi. Esnaf da dükkanlarının önündeki karları küreklerle temizledi. Kar yağışı kent merkezinde eşsiz manzaralar oluşturdu. Bazı vatandaşlar, kar yağışının keyfini çıkardı. Rusya'dan tatil için gelen bir aile de çocuklarını şambrelle İzzet Baysal Caddesi'nde kaydırdı. Esnaftan bazıları, belediyenin çalışmalarının yetersiz kaldığını ve kar nedeniyle mağdur olduklarını söyledi. Araçlar, kent merkezindeki beyaz örtü nedeniyle güçlükle ilerledi. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklardaki kar örtüsünü kaldırmak için çalışma yaptı.

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

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Bolu'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

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