Bolu Dağı'nda kar yağışı (2)

KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR

Bolu Dağı'nda kar yağışı akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü. D- 100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde araçlar yavaş ilerlemek zorunda kalsa da ulaşımda aksama yaşanmadı. Bölgede kar yağışının devam etmesi beklenirken, Karayolları ekipleri sürekli kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK