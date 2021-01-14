Bolu Dağı'nda kar yağışı (2)
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Bolu Dağı'nda kar yağışı (2)

14.01.2021 18:34 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:38
Bolu Dağı'nda kar yağışı (2)

KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYORBolu Dağı'nda kar yağışı akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR

Bolu Dağı'nda kar yağışı akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü. D- 100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde araçlar yavaş ilerlemek zorunda kalsa da ulaşımda aksama yaşanmadı. Bölgede kar yağışının devam etmesi beklenirken, Karayolları ekipleri sürekli kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.


Bolu Dağı'nda kar yağışı (2)
Bolu Dağı'nda kar yağışı (2)
Bolu Dağı'nda kar yağışı (2)
Bolu Dağı'nda kar yağışı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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