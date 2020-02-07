Bolu Dağı'nda kar yağışı (2)
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Bolu Dağı'nda kar yağışı (2)

BOLU DAĞI TIR GEÇİŞLERİNE KAPATILDIBolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı.

07.02.2020 21:54 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:54
Bolu Dağı'nda kar yağışı (2)

DAĞI TIR GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle , Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde yol beyaza büründü. Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yolun İstanbul yönü TIR'ların geçişine kapatılırken, Ankara yönüne ise izin verildi. Ayrıca polis ekipleri, kar lastiği olmayan araçların geçişlerine izin vermedi. Araçlar TEM yoluna yönlendirildi.


Kaynak: DHA
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