Bolu Dağı geçişinde kar yağışı - Haberler
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Bolu Dağı geçişinde kar yağışı

Demirören Haber Ajansı, Murat Küçük - Güncel
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BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı aralıklarla etkili olurken, Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla ulaşımda aksama yaşanmadı.

ANKARA (DHA) - BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı aralıklarla etkili olurken, Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla ulaşımda aksama yaşanmadı.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı D-100 yolu geçişinde dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Karayolları ekipleri de dünden itibaren güzergahlarda aralıksız çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla ulaşımda aksama olmadı.


Bolu Dağı geçişinde kar yağışı

Bolu Dağı geçişinde kar yağışı

Bolu Dağı geçişinde kar yağışı

Bolu Dağı geçişinde kar yağışı

Bolu Dağı geçişinde kar yağışı

Bolu Dağı geçişinde kar yağışı

Bolu Dağı geçişinde kar yağışı

Bolu Dağı geçişinde kar yağışı

Bolu Dağı geçişinde kar yağışı

Bolu Dağı geçişinde kar yağışı

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

Toros Dağları, Ankara, Bolu, kar, Güncel, Haberler

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