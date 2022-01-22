Bolu Dağı geçişinde kar yağışı - Haberler
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Bolu Dağı geçişinde kar yağışı

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU Dağı'nın TEM otoyolu ve D-100 kara yolu geçişinde kar yağışı etkili olurken, yolların açık olmasıyla ulaşımda aksama yaşanmadı.

BOLU (DHA) - BOLU Dağı'nın TEM otoyolu ve D-100 kara yolu geçişinde kar yağışı etkili olurken, yolların açık olmasıyla ulaşımda aksama yaşanmadı.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan TEM Otoyolu ve D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle yollarda olumsuzluk yaşanmadı. Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Sürücüler, kar nedeniyle kayganlaşan yolda, araçlarıyla yavaş ilerledi.


Bolu Dağı geçişinde kar yağışı

Bolu Dağı geçişinde kar yağışı

Bolu Dağı geçişinde kar yağışı

Bolu Dağı geçişinde kar yağışı

Bolu Dağı geçişinde kar yağışı

Bolu Dağı geçişinde kar yağışı

Bolu Dağı geçişinde kar yağışı

Bolu Dağı geçişinde kar yağışı

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri

Toros Dağları, TEM Otoyolu, Bolu, kar, Güncel, Haber

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