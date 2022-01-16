BOLU DAĞI'NDA HAFİF KAR YAĞIŞI

BOLU Dağı'nın, TEM Otoyolu ve D-100 yolu geçişinde hafif kar yağışı etkili oldu.

BOLU (DHA) - BOLU Dağı'nın, TEM Otoyolu ve D-100 yolu geçişinde hafif kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan TEM Otoyolu ve D-100 yolu Bolu Dağı geçişinde hafif kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı, yolları beyaz örtüyle kaplayacak boyuta ulaşmadı. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Sürücüler, kar nedeniyle kayganlaşan yolda, araçlarıyla yavaş ilerledi.