BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI - Haberler
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BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan yoğun kar nedeniyle Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

BOLU (DHA) - BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan yoğun kar nedeniyle Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bolu Dağı'nda gece saatlerinde kar yağışı başladı. Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Küreme çalışmasıyla yolda kar tutmazken, bazı alanlar ise beyaz örtüyle kaplandı, kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Yağış nedeniyle ulaşımda aksama olmadı.

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

Bolu Dağı'nda kar ve yağmur etkili oldu

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