BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR
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BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU Dağı'nın D-100 ve TEM Otoyolu geçişinde kar yağışı ile sis etkili olurken, ulaşımda aksama yaşanmadı.

BOLU Dağı'nın D-100 ve TEM Otoyolu geçişinde kar yağışı ile sis etkili olurken, ulaşımda aksama yaşanmadı. Bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santime ulaştı.

Bolu Dağı'nda perşembe akşamı başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı, bugün de devam etti. Bolu Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar küreme çalışması sayesinde yolda kar tutmazken, yeşil alanlar ise beyaz örtüyle kaplandı. Yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı. Yağış nedeniyle ulaşımda aksama olmadı. Bölgede ayrıca yer yer sis de etkili oldu. Sis, Bolu Dağı'nın bazı noktalarında görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR
BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR
BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR
BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR
BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR
BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR
BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR
BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR
BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR
BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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