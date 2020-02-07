Bolu Dağı'nda kar yağışı
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Bolu Dağı'nda kar yağışı

BOLU Dağı'nda kar yağışı etkili olurken, yavaşlayan ulaşımda aksama meydana gelmedi.

07.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:53
Bolu Dağı'nda kar yağışı

Dağı'nda kar yağışı etkili olurken, yavaşlayan ulaşımda aksama meydana gelmedi. 

Bolu'da, gece saatlerinde başlayan kar yağışı, da devam etti. İstanbul ile Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda ulaşım yavaşladı. D-100 yolunun bazı kesimlerinde yol beyaza bürünürken, 900 rakımlı bölgede, yeşil alanlarda kar kalınlığı, 15 santimetreye kadar ulaştı. Bölgede ulaşım aksamazken, Karayolları ekipleri de D-100 yolunda kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri ise yol üzerinde denetimlerini artırdı.


Kaynak: DHA
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