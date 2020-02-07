Bolu dağı'nda kar yağışı
Bolu Dağı'nda kar yağışıBOLU Dağı'nda etkili olan kar yağışı, ulaşımı yavaşlattı, ancak aksama yaşanmadı.
Bolu Dağı'nda kar yağışı
BOLU Dağı'nda etkili olan kar yağışı, ulaşımı yavaşlattı, ancak aksama yaşanmadı.
Bolu'da, gece saatlerinde hafif şekilde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de devam etti. İstanbul- Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda ulaşım yavaşladı. D-100 Karayolu'nun bazı kesimlerinde yol beyaza bürünürken, 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı. Bölgede ulaşım aksamazken, Karayolları ekipleri, D-100 karayolunda kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri ise yol üzerinde denetimlerini artırdı.