Bolu dağı'nda kar yağışı
Bolu Dağı'nda kar yağışıBOLU Dağı'nda kar yağışı etkili oldu.
Bolu Dağı'nda kar yağışı
BOLU Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlasa da aksama yaşanmadı.
Bolu'da, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kar, İstanbul- Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda ulaşımı yavaşlattı. D-100 Karayolu'nun bazı kesimlerinde sol şerit beyaza büründü. 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ekipleri D-100 Karayolu'nda kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı.