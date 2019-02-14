Bolu Dağı'nda Kar Yağışı

Bolu'da, yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı ve sis D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili oluyor. Edinilen bilgiye göre, Bolu'da gece saatlerinde başlayan ve etkisini kısa sürede gösteren kar yağışı D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkisinde etkili oluyor. Kar yağışı, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde devam ediyor. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren karayolları ekipleri, D-100 Karayolu'nun önemli kısımlarında hazır olarak bekletiliyor. Sisin de etkili olduğu bölgede görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşmesi nedeniyle trafik ekipleri sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları yönünde uyarıyor.

(Faruk Çidem/İHA)

Kaynak: İHA