Bolu Dağı'nda kar ve tipi etkili oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Bolu Dağı'nda kar ve tipi etkili oluyor

17.01.2021 17:11 | Son Güncelleme: 17.01.2021 17:46

100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

Bölgede önceki gün başlayan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Dağkent, Abant Kavşağı, Seymenler, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Karanlıkdere, Bakacak ve Taşaltı mevkilerinde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı.

Kar ve tipi nedeniyle sürücüler, trafikte dikkatli ve yavaş ilerliyor.

Kar küreme ve tuzlama araçlarıyla her iki yönde çalışmalarını sürdüren Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için yoğun mesai harcıyor.

D-100 kara yolunda ulaşım, her iki istikamette tek şeritten sağlanırken trafik ekipleri, Bolu Dağı geçişinde ulaşımın aksamaması için sürücüleri uyarıyor.

Bolu Dağı'nda kar ve tipi etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar ve tipi etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar ve tipi etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar ve tipi etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ İlham Aliyev Fahrettin Koca Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Serdar Ortaç Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Ali Koç Fatih Terim Mesut Bakkal Rıza Çalımbay Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kar Bursa İtfaiye Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bolu Dağı'nda kar ve tipi etkili oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 17:46:15. #1.14#
title