Bolu Dağı'nda kar ve sis ulaşımı etkiledi - Haberler
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Bolu Dağı'nda kar ve sis ulaşımı etkiledi

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan kar ve sis nedeniyle ulaşım yavaşladı.

BOLU (DHA) - BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan kar ve sis nedeniyle ulaşım yavaşladı.

Bolu Dağı'nda dün gece başlayan kar yağışı, bugün sabah saatlerinde de devam etti. Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yoldaki küreme çalışması sayesinde kar tutmazken, bazı yerler ise beyaza büründü. Yeşil alanlarda kar kalınlığı 15 santime ulaştı. Bölgede sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü. Araç sürücüleri, kar yağışı ve sis nedeniyle trafikte yavaş ilerlemek zorunda kaldı.


Bolu Dağı'nda kar ve sis ulaşımı etkiledi

Bolu Dağı'nda kar ve sis ulaşımı etkiledi

Bolu Dağı'nda kar ve sis ulaşımı etkiledi

Bolu Dağı'nda kar ve sis ulaşımı etkiledi

Bolu Dağı'nda kar ve sis ulaşımı etkiledi

Bolu Dağı'nda kar ve sis ulaşımı etkiledi

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Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri

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