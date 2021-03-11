Bolu Dağı'nda kar ve sis etkisini artırdı

Bolu Dağı'nda sabah başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Bolu Dağı'nda sabah başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişi ile Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli, Kaynaşlı, 1, 2 ve 3. viyadükler arasında etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bölgede kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

Güzergahta görev yapan polis ile Karayolları ekipleri, sürücüleri dikkatli ilerlemeleri konusunda uyarıyor.

Yetkililer, bölgede akşam etkisini artırması beklenen kar yağışına karşı, sürücülere yanlarında çeki halatı ve zincir bulundurmalarını tavsiye ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer