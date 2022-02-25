Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor - Haberler
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Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

AA, Zafer Göder - Güncel
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Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde hafif kar yağışı ve sis etkisini gösteriyor.

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde hafif kar yağışı ve sis etkisini gösteriyor.

Bölgede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

Kar, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Elmalık, Bıçkıyanı ve Seymenler mevkilerinde hafif şekilde etkili oluyor. Güzergahta zaman zaman sis de görülüyor.

Karayolları ekiplerinin çalışma yürüttüğü bölgede, trafik polisleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerindeki Abant, Kartalkaya, Topuk ve Karduz yaylaları ile kent merkezlerinde de aralıklarla kar etkili oluyor.

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

AA / Zafer Göder - Güncel

Anadolu Otoyolu, Toros Dağları, Bolu, kar, Güncel, Haberler

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