Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor - Haberler
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Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

AA, Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar ve sis etkili oluyor.

BOLU (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar ve sis etkili oluyor.

Bolu Dağı'nın Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde hafif şekilde kar başladı. Güzergahta etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri bölgede tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Trafik ekipleri ise sürücüleri kar ve sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Toros Dağları, Bolu, kar, Güncel, Haberler

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