Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar ve sis etkili oluyor.

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar ve sis etkili oluyor.

Kar yağışı, Anadolu Otoyolu'nun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler, D-100 kara yolunda ise Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı güzergahta, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

D-100 kara yolunda yer yer sis de etkili oluyor. Sürücüler, görüş mesafesinin 35 metreye kadar düşmesi nedeniyle trafikte dikkatli ilerliyor.

Trafik ekipleri, sürücülerden hava ve yol şartlarına uymalarını, kış lastiği olmadan yola çıkılmamasını, araçlarda mutlaka zincir, takoz ve çekme halatı bulundurulmasını istedi.

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Son dakika haberi: Yolcu otobüsü kaza yapan tıra çarpıp devrildi, 15 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Yolcu otobüsü kaza yapan tıra çarpıp devrildi, 15 kişi yaralandı

 Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza trafiği aksattı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza trafiği aksattı

 TEM'de 12 araç birbirine girdi, bölgede uzun kuyruklarla oluştu

TEM'de 12 araç birbirine girdi, bölgede uzun kuyruklarla oluştu
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar ve sis etkili oluyor.

title