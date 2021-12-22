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Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Haberler | Güncel

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

BOLU (İHA) - Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

BOLU Bolu'da günlerdir aralıksız olarak devam eden kar yağışı ve yoğun sis, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Bolu'da geçtiğimiz günlerde başlayan ve aralıksız olarak devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının yeşil alanlarda yaklaşık 1 metreye ulaştığı D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 Karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler zor anlar yaşıyor. Güzergahta etkili olan yoğun sis sebebiyle de görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri sürücülerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

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İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Son Dakika Haberleri

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