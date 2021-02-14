Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

14.02.2021 15:50 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:55
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

BOLU Dağı D-100 Karayolu'nda kar ve sis etkili olurken, hazırlıklarını tamamlayan karla mücadele ekipleri yol kenarında beklemeye başladı.

BOLU Dağı D-100 Karayolu'nda kar ve sis etkili olurken, hazırlıklarını tamamlayan karla mücadele ekipleri yol kenarında beklemeye başladı.

Ankara ve İstanbul arasında geçiş noktası olan D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkiinde sis ve kar yağışı etkili oluyor. Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düşerken bir yandan da kar yağıyor. Etkisini arttırmaya başlayan kar yağışıyla birlikte karayolları ekipleri de hazırlıklarını tamamlayarak olumsuzluk yaşanmaması için yol kenarlarında bekliyorlar. Bolu Dağı giriş ve çıkışında da trafik ekipleri hem sis hemde kar yağışına karşı dikkatli olmaları yönünde sürücülere uyarılarda bulunuyor. 


Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Bülent Turan Osman Kavala Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Barış Manço Demet Akalın Seren Serengil
Spor Erol Bulut Arda Turan Ozan Tufan Deniz Türüç Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Milli Şehit İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 15:55:36. #1.16#
title