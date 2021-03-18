Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu

BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde kar yağışı ve sis etkili oldu.

BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde kar yağışı ve sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı. Trafiği aksatmayan kar yağışıyla birlikte, bölgede yoğun sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ikaz ışıkları yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Araçlar sis nedeniyle yavaş ilerledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK